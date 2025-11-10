GO : Ass, connais tu bien Ousmane ?

On ne dirait pas. Je ne le crois pas. Sinon tu n’aurais jamais imaginé des plans aussi miteux pour le charger et pour te rapprocher de ton petit frère.
Tu sais, le patron du Pastef a l’œil sur tous les cadres. Sur toi particulièrement, depuis que tu avais été nommé et Taf-taf démis de tes fonctions à la Sones, mais aussi quand, bien avant quand tout le monde, tu t’es précipité vers les pâturages de Kor Penda, à Thiès.
Maintenant, cher ami, il te faudra être courageux. Sonko t’a vu. Voici donc arrivée l’heure d’ expier tes fautes, en même temps que les explications que tu dois à l’Etat qui veut voir dans tes comptes…sans « légendes », cette fois.
Et tu n’auras ni les faveurs de Boy Bass, ni le pardon de Ousmane.
Sonko ? C’est le type qui a l’œil à tout, et tout à l’œil, mais qui ne parle que quand c’est nécessaire.
Tu verras toi même que si il y a le paradis, il doit y avoir l’enfer, côté cour..
Tout ce discours ne vaut rien. Parlez du problème plutôt que de Ass! Honnêtement c’est vous qui ne connaissez pas Abdourahmane DIOUF. Il a été l’un , sinon le meilleur élément de REWMI. Sonko ne peut l’égaler dans aucun domaine.
Sonko a la baraka avec les jeunes, il a du bagou… Malheureusement, il dit bcp de contre-vérités et fait des accusations sans fondement. Toute cette gymnastique qu’il fait c’est pour effacer un mensonge et annihiler les conséquences de cette affabulation. Dites lui de se ranger correctement derrière M. le Président et d’attendre 2030. DIOMAYE pourrait d’ici la reporter les élections en 2030 et entre temps Sonko serait peut-être éligible. Il est trop pressé. Les leçons du passé ne lui servent pas trop.