GO : Ass, connais tu bien Ousmane ?

On ne dirait pas. Je ne le crois pas. Sinon tu n’aurais jamais imaginé des plans aussi miteux pour le charger et pour te rapprocher de ton petit frère.

Tu sais, le patron du Pastef a l’œil sur tous les cadres. Sur toi particulièrement, depuis que tu avais été nommé et Taf-taf démis de tes fonctions à la Sones, mais aussi quand, bien avant quand tout le monde, tu t’es précipité vers les pâturages de Kor Penda, à Thiès.

Maintenant, cher ami, il te faudra être courageux. Sonko t’a vu. Voici donc arrivée l’heure d’ expier tes fautes, en même temps que les explications que tu dois à l’Etat qui veut voir dans tes comptes…sans « légendes », cette fois.

Et tu n’auras ni les faveurs de Boy Bass, ni le pardon de Ousmane.

Sonko ? C’est le type qui a l’œil à tout, et tout à l’œil, mais qui ne parle que quand c’est nécessaire.

Tu verras toi même que si il y a le paradis, il doit y avoir l’enfer, côté cour..