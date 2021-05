Go : Ce n’est pas tant l’avion, c’est le moment

Quelle grande surprise alors ! Quand on a appris que le chef de l’Etat s’était rendu au sommet de Paris pour convaincre ou au moins persuader les puissances étrangères d’effacer nos dettes pour des raisons de survie à cause de la pandémie du Covid 19, nous avons tous prié. Nous avons prié pour le succès de l’opération, mais aussi pour que le fardeau de la dette soit reconsidéré par tous les partenaires afin de ne pas laisser à nos enfants un héritage qui est lourd à payer jusqu’à la fin du monde.

Nous nous trompions donc ? En tout cas quand nous avons appris que le gouvernement sénégalais était en train de chercher un avion de commandement cela nous a secoué plus qu’on le fait d’habitude pour un cocotier. Même pas que l’idée d’un achat d’aéronef pour le président de la République pose problème, mais c’est surtout que le moment n’est pas opportun pour ce genre d’achat qui ne demande aucune urgence.

Il aurait dû attendre que nous sortions du Covid, que nous sortions des difficultés que nous rencontrons avec ces campagnes agricoles plus ou moins hypothéquées, qu’il pensait un seul instant s’occuper de commodité alors qu’un avion de commandement n’est pas une nécessité absolue. Plus que donc l’achat de l’appareil c’est le moment qui pose problème. Et si l’on sait que l’ancien président de l’Uruguay a passé tout son mandat sans disposer de véhicule officiel, ce non urgence s’impose encore pour un pays frappé par toutes les indigences qui se bousculent au portillon.

Cébé