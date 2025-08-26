Uploader By Gse7en
GO : C’est pas les marabouts Niànthio. C’est Dieu !

26 août 2025 Décryptage

C’est connu de tous. Les histoires qui se terminent en queue de poisson, laissent souvent traîner des arêtes.

Ainsi, Boy Dakar, le garçon qui se croit le plus grand « nandité » du Sénégal parce qu’il est né dans la capitale (tandis que les autres le sont dans les mangroves ou les forêts), Boy Dakar donc, vient de subir un grand revers judiciaire face à l’État.

La Cour suprême vient de rejeter son recours, visant à suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral le déclarant « démissionnaire d’office » de son mandat de conseiller municipal.

En français simple, cela veut dire que Barth n’a qu’à aller chercher quelque-chose d’autre que le fauteuil de maire de Dakar, puisque cette fois, »Abbas Fall bou Pastef, abe nako »


