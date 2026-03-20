GO : C’était kafkaïen , et pourtant la France a joué la CAF

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La CAF a lâché la grosse bombe avant hier annulant la victoire du Sénégal en finale de la CAN 2025 au profit du Maroc. Mais à peine venions nous d’apprendre la nouvelle que notre ancienne mère la la France, s’était déjà mise à féliciter les Lions de l’Atlas.

Dans un communiqué publié dans la soirée de ce mardi, la CAF a annoncé retirer sur tapis vert le trophée de la CAN 2025 au Sénégal, acquis il y a deux mois, au profit du Maroc. Ceci, suite aux débordements de la finale.

Depuis, le football africain est sous le choc de cette décision et même s’il est probable que le Sénégal ne se laisse pas faire. L’ambassade de France au Maroc a déjà de son côté, tenu à féliciter les Lions de l’Atlas pour leur victoire.

« Félicitations à l’équipe nationale marocaine », écrit-elle. Ce qui nest plus si étonnant avec le départ de leur ami Big Mack et ses relents… »

Sébé