GO: Cheikh Oumar Diagne, un intello…au front

L’auteur de la « République privée du Sénégal », Cheikh Oumar Diagne, un intello…au front est un expert financier, spécialiste en finance Islamique. Il enseigne dans des instituts de commerce, universités privées du Sénégal et de la sous-région. Ecrivain et consultant international, il est le Directeur du Centre de Recherche et d’Etudes en Stratégie, Finance et Administration.

Membre d’une trentaine d’organisations, militant acharné contre l’impérialisme et la mondialisation, il demeure un fervent défenseur d’un retour aux racines Africaines, tout en restant Formateur en développement spirituel et personnel. Enfin ce passionné d’histoire, de littérature et de langue, fait également partie de ces intellectuels qui ne trouvent pas de frontières dans la recherche de la connaissance. Mais ce qu’on retiendra particulièrement de l’enseignant-chercheur, ce sont les différents combats progressistes qu’il livre sans répit.

Entre autres, une lutte effrénée contre le néo-colonialisme, la franc-maçonnerie et la dépravation de nos mœurs. Il est intraitable sur ces terrains et n’hésite pas à s’en prendre aux lobbies et autres coteries, pour mener sa mission à terme. Très courageux, il n’hésite jamais à livrer le fond de sa pensée, quitte parfois à en découdre avec nos tarikhas, dont certaines ouailles conservatrices de droite, éprouvent beaucoup de mal à se faire à son discours. Qui ne l’a vu sur les plateaux de télé défendre ses positions avec hargne? Qui ne l’a entendu critiquer à fond nos dirigeants au point de susciter la convoitise des super polices comme la DIC ou la Brigade de Recherches ?

Pourtant l’homme reste toujours zen, imperturbable. Mieux, ses craintes ne doivent pas être foison, comme il a eu à le confier, au cours d’un rassemblement de « Y en a marre »: « Je vais comme ça à la Place de la Nation pour assister au meeting des patriotes. Mais si un élément perturbateur essaye de m’en empêcher, je lui règle son compte, sans hésiter. »

Peut-on plus clair ?

Sebe