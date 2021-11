GO : Cheikh Tidiane Gomis risque de déstabiliser les Lions

On connaît l’homme disert et assez courageux pour donner son opinion quand il le faut, mais de moins en moins, Cheikh Tidiane Gomis fait preuve de retenue et de sagesse. Quand il campe sur ses positions, il est presque indéboulonnable, et ceci ne concourt guère à lui bâtir une réputation de journaliste sérieux.

A l’entraineur Aliou Cissé, par exemple, il n’a jamais fait de cadeau. Depuis le début. Quand il y a victoire, le reporter de Walf le snobe et indexe la qualité de l’adversaire souvent considéré comme du petit gabarit. Et quand il y a défaite, c’est la grande cata, avec un coach qui se cherche tout le temps et qui ne sait pas construire une équipe nationale.

Pas surprenant dès lors, son sentiment sur les prochains barrages à la Coupe du Monde au Qatar.

«Avec l’effectif qui est à notre disposition, je n’ai ni peur du Cameroun, ni du Mali, ni de l’Egypte encore moins du RDC ». Mais, ajoute-t-il: «C’est d’Aliou Cissé que j’ai peur contre ces équipes. » Ce n’est pas démoralisant ça, quand on sait qu’Aliou Cissé ira bel et bien à Douala et qu’on ne le changera pas d’ici là ? Si le ministre des Sports nous entend, il saura sans doute souffler quelque chose dans le creux de l’oreille de cet inexpert qui ne peut se prévaloir que de son ancien statut de joueur de » Navétanes. »

Sebe