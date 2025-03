GO : Cité Faycal et non Cité Faye-Sall

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ces temps-ci, lisez-vous régulièrement les contributions de ceux qu’on appelle « ces messieurs de la société civile »? Un Moundiaye Cissé ou un Alioune Tine, par exemple, on ne les reconnaît pratiquement plus. On a l’impression qu’ils ne savent plus sur quel pied danser.

Quand le petit » frère » détourne les yeux pour pouvoir pudiquement tirer sur les gars de Pastef, le grand frère lui, un peu plus habitué à ménager la chèvre et le chou, se permet des rafales de mitrailleuse sur la même cible, en prenant soin bien sûr, de ne blesser personne. Par exemple, voilà ce que pense Tine de la décision de la Société de gestion et d’exploitation du patrimoine bâti de l’État (Sogepa) d’expulser près de 52 familles de hauts fonctionnaires retraités de la cité Fayçal :

« Certains résidents m’ont saisi pour exprimer leur inquiétude face à cet ordre de quitter les lieux en août. C’est une décision qui ne repose pas sur une base légale. Il est important que la notion de continuité de l’État ait du sens, et ce n’est pas la première fois que des hauts fonctionnaires de l’État bénéficient d’un tel avantage. Cela existait déjà sous le régime de Senghor ». Ce qui est vrai. Mais « lolou daal grand, tout le monde le sait. Khana danga beugueu compatir rek, car la pratique avait même pris de l’ampleur sous le règne du mari de Mareme. Mais est-ce que bénéficier d’une faveur, signifie se l’approprier, par la suite ?

Sébé