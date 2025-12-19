Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
c501a702ef05e90d163a1eeeb1633357 XL

GO :  Comment réparer une démocratie ….en panne

19 décembre 2025 Décryptage

C’est faux de croire le contraire. Quand la démocratie est en panne, comme cela semble se passer à Ndoumbélane, ça se répare. Comme une bécane.

Il faut simplement être de bonne foi, ne plus penser que les solutions de nos problèmes ne se trouvent que dans l’ancienne mère patrie, mais surtout disposer de trois armes choc : Une armée républicaine, un peuple engagé et une société civile forte. Le cocktail vient à bout de tout et devrait servir de viatique à tout homme politique.

« L’Afrique ne serait pas prête pour la démocratie ! » Ce propos prêté à l’ancien président français Jacques Chirac choquant pour plus d’un Africain sur deux, mérite qu’on s’y intéresse pour analyser les arguments qui militent en faveur de cette croyance et en faire une contre-analyse en démontrant que l’Afrique est déjà en marche vers la démocratie.

Beaucoup d’états africains ont échoué dans la construction de leur nation. Manifestement par absence de volonté politique. . On n’entend parler de nation que dans les discours politiques, la fibre patriotique et nationaliste n’est palpable que lors des victoires des équipes nationales de football pour ne citer que celles-là.

La vie politique n’inspire plus confiance, surtout en prenant en compte le rôle prépondérant des armées à la solde des clans présidentiels, n’hésitant pas à retourner leurs armes contre leurs propres concitoyens et à renverser des présidents démocratiquement élus, au lieu d’être des armées impartiales et républicaines.

Tous ces éléments expliquent bien le climat délétère qui règne sur les pays à l’approche des élections. Paradoxalement, l’adhésion des États africains aux instruments régionaux et internationaux allant dans le sens de la consolidation de la démocratie et de la sauvegarde des droits humains ne tarit pas, leur application constitue donc le véritable enjeu sinon le défi de la démocratisation des sociétés africaines.


Sébé

Tags

Vérifier aussi

images 2

GO : Bilaye, je vous l’avais dit !

Le titre ? Juste pour reprendre Mbaye Dieye Faye. La corrida judiciaire n’en a pas …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved