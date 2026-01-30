GO : Dieu, le plus grand temoin de Pape Malick

Partager Facebook

« Je le jure devant Dieu. J’ai la conscience tranquille et je peux le jurer devant le bon dieu. »

N’empêche. Mais malgré les nombreuses professions de foi de Pape Malick , sans doute discutables aux yeux des magistrats, la Chambre d’accusation du Pool judiciaire financier a pris avant-hier la décision de contrecarrer le doyen des juges d’instruction qui lui avait accordé la liberté provisoire avec port de bracelet électronique, dans le cadre de l’affaire PRODAC.

Le responsable politique de l’APR, a été, depuis, placé sous mandat de dépôt après que la Chambre d’accusation, saisie du dossier, a donné raison au ministère public en ordonnant son incarcération.

Cependant, ses avocats n’entendent pas en rester là. Ils ont d’ores et déjà annoncé leur intention de déposer un recours contre cette décision de placement sous mandat de dépôt.

