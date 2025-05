GO : Faut-il y aller mollo, avec Azoura ?

Partager Facebook

L’une des raisons pour lesquelles je déteste la politique, c’est que pour un rien, de grands intellectuels sont capables de descendre jusques dans les caniveaux pour salir l’adversaire, s’ils ne peuvent pas le noyer.

Quand Macky Sall était là, Azoura Fall était là aussi, en même temps que ses injures et autres « conneries » quotidiennes, sans jamais d’injures à l’endroit de l’ancien chef d’État….

Alors, pourquoi seulement maintenant, quand ce dernier a décroché depuis un an pour aller taquiner la » maroquinerie » et les « leumbeuls » internationaux ? C’est justement la question à se poser. Mais pour ceux qui disent bien connaître l’Azoura Fall, le militant de Pastef ne jouirait plus de toutes ses facultés mentales et nécessite un « accompagnement psychologique » plutôt qu’un acharnement judiciaire.

Ne le disent-ils pas pour essayer de lui sauver la peau ? Ce serait facile à savoir car de nos jours, avec le net et un bon psychiatre, la vérification de la santé mentale d’un individu ne prend pas 20 minutes. Même s’il s’agit d’un avocat.

