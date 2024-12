GO : Gabi invite à jouer aux playmates

Partager Facebook

D’accord, elle (Gabi )n’a pas la poitrine plate, une blanche usée ou comme un lance- pierre accroché à une planche verticale.

D’accord, reconnaissons qu’elle a encore de beaux restes capables de corrompre nos politiciens » arrivés », mais est-ce une raison pour que Gabrielle- Kane, l’ex féministe de Adji Sarr, celle qui adore les « Unes » chaudes comme le marabout Sheikh Bine-Bine (qui se marie et divorce toutes les saisons), demande aux sénégalais de se faire Hara Kiri et d’aller supporter la prochaine marche des p.. respectueuses dont le cri de guerre est » tous à poil? Non. Au fond, je ne le pense pas vraiment.

Elle peut être taquine, la gamine, et c’est sans doute de la provoc. Mais de là à demander à des filles et petites filles d’Almamys et de bigots d’aller se promener dans les rues de Dakar, sans robes et sans pagnes, il y a un pas que seules les « toubabesses » et les aspirantes toubab comme elles, peuvent franchir.

Les autres n’auront jamais ce courage déjanté, et c’est bien comme ça. Nous avons déjà beaucoup perdu avec des cries du genre.

Sébé