Go: Gorgui Sy Dieng, un vrai patriote

Deux enfants du pays verront désormais leur nom gravé au marbre de leur terre natale ? Ce sont les Kébémerois Abdoulaye Wade et Gorgui Sy Dieng, le basketteur. Mais si le premier cité, en tant que Président de la République, ne pouvait pas favoriser sa ville natale, au détriment des autres capitales départementales du pays, il n’en est pas de même pour le basketteur libéré de ces contraintes, qui consacre tous ses efforts pour le développement de son fief.

Ainsi, c’est avec joie que les Sénégalais saluent ses performances et ses promotions, tout comme les nombreux actes qu’il pose à Kébémer en tant que fils du terroir. Dernier en date, l’international sénégalais vient de prendre les rênes du Kébémer Basket Club. Le joueur des Hawks d’Atlanta succède ainsi à Demba Kébé, pour apporter son expérience et ses moyens dans le but de développer le club de sa ville natale. Et nul doute qu’il apportera toute l’assistance et les moyens nécessaires pour soutenir ce club de basket, et en faire une équipe digne de l’élite du basket sénégalais. Exactement comme un Sadio Mané dont on ne cesse de louer les actions positives à l’endroit des populations de Bambaly.

Servira-t-il d’exemple à ces sacrés ballons d’or africains qui, avec le fric gagné, se sont amusés 20 ans pour vivre aujourd’hui aux crochets des politiciens qui les rétribuent à hauteur d’un million de frs par meeting, alors que naguère, ils gagnaient plus de 5 millions de francs Fcfa par semaine ?

Ou à ces vieux musiciens milliardaires qui, maintenant, passent leur temps à produire du « réchauffé » pour survivre, s’ils ne se satisfont de magouilles financières et de complicité d’Etat ?

On le leur souhaite du fond du cœur, en tout cas. Tout en leur rappelant que venir en aide aux siens (si on en a les moyens ), est un acte qu’on pose de son vivant, pour mériter d’être honoré demain.

