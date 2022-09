GO :  Hum… Mité Kane défend Barth!

« Legui daal, affaire bi, kouko wakhoul diokhogne ko. » En français prudent, compte tenu du contexte, voici la traduction: » Maintenant daal, tout ça commence à être trop compliqué ».

D’habitude taciturne, Mamadou Ibra Kane ( Mité Kane, surnom musical hérité du générique du » Grand jury » son ancienne émission du dimanche), le Dg ou le PDG de E-Media, n’a pu se taire cette fois. Devant la « marionnette » Barth qu’on sort de sa boîte chaque fois que de besoin pour la ranger aussitôt après, il n’a pu se taire. Au contraire. Même réservé, il n ‘a pu cette fois retenir un cri d’indignation, directement sur sa page Facebook:

« Hum… Liquidation de Barthélémy Dias ? Je dis NON !!! La démocratie exige le respect de la volonté populaire, une opposition qui s’oppose face à un pouvoir qui gouverne. Éviter la politisation de la justice et la judiciarisation de la politique »

Bon d’accord. Vous me direz que vous avez vu ou lu plus incisif, voire plus guerrier, que je je vous répondrais que c est l’ensemble des dents qui fait la denture qui permet de mordre.

Nani ? Comme disent les pulaars.

Sébé