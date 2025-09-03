Uploader By Gse7en
GO : Il a encore le temps, Zorro ?

3 septembre 2025 Décryptage

Faut-il croire si spéciales,  nos « maisons d’hôtes » ? En tout cas,  certains de leurs grands invités,  ne semblent pas trop souffrir de leur séjour offert par l’Etat pour indélicatesse prononcée,  ni des futures conditions de leur élargissement qu’ils ne connaîtront,  qu’une fois jugés.

À preuve ? Des édiles  du Nord (Louga, Saint Louis…) ne se sentent pas si dépaysés que ça dans leur incarcération,  puisqu’il y en a  qui trouvent encore le temps de nourrir des projets, sans trop se soucier de  savoir de quoi  demain sera fait.

 Exemple ? Zorro  le  maire Ndar- Ndar. Quand le Sénégal tout entier se demande encore quand le beauf du capitaine  marocain finira par nous expliquer franchement comment vendre du riz  dans des bennes à ordures peut être dix fois  plus hygiénique qu’en magasin lui, le beauf étoilé, a d’autres chats à  fouetter. Il vient d’annoncer  à grandes pompes le démarrage des travaux de reconstruction du village artisanal de Saint-Louis, en oubliant complètement  qu’il est encore en taule.

Peut-on être plus optimiste,  » with or without, a little help from friends » ?


Sébé

