GO : Il a encore le temps, Zorro ?

Faut-il croire si spéciales, nos « maisons d’hôtes » ? En tout cas, certains de leurs grands invités, ne semblent pas trop souffrir de leur séjour offert par l’Etat pour indélicatesse prononcée, ni des futures conditions de leur élargissement qu’ils ne connaîtront, qu’une fois jugés.

À preuve ? Des édiles du Nord (Louga, Saint Louis…) ne se sentent pas si dépaysés que ça dans leur incarcération, puisqu’il y en a qui trouvent encore le temps de nourrir des projets, sans trop se soucier de savoir de quoi demain sera fait.

Exemple ? Zorro le maire Ndar- Ndar. Quand le Sénégal tout entier se demande encore quand le beauf du capitaine marocain finira par nous expliquer franchement comment vendre du riz dans des bennes à ordures peut être dix fois plus hygiénique qu’en magasin lui, le beauf étoilé, a d’autres chats à fouetter. Il vient d’annoncer à grandes pompes le démarrage des travaux de reconstruction du village artisanal de Saint-Louis, en oubliant complètement qu’il est encore en taule.

Peut-on être plus optimiste, » with or without, a little help from friends » ?

Sébé