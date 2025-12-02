GO : Il recommence à nous … ce Dioufy

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Il a été double, voire même triple Ballon d’or, le Dioufy. Mais quant à en faire un conseiller ou un ambassadeur du Sénégal, il faudra sans doute repasser. Inculte comme un rat de bar, il n’en a ni la psychologie, ni la compétence.

Se devrait il donc de se montrer discret ? Assurément. Mais non, monsieur fera le contraire, Voulant sans doute plaire à la fédération qui l’a introduit dans ses rangs, après l’avoir malmené des années durant, le voilà en train de prendre le contrepied de Sadio Mane qui se plaignait des heures de match de l’équipe du Sénégal et de l’état du terrain.

Écoutez son « garouwale » : «Je n’ai pas envie de provoquer quelque personne que ce soit. Ce que j’ai dans la tête, et j’en suis sûr, c’est que les joueurs doivent être prêts à jouer, même s’ils sont réveillés à 6 heures du matin. Ils doivent être dans cette dynamique. C’est important. Pour gagner la Coupe, il faut être prêt. Je ne veux pas entendre parler d’excuses, quelles qu’elles soient. »

-Oui chef, d’accord chef, ! – -A vos ordres, chef!

Seulement, était-ce le moment de sortir pareilles remarques, ou c’était juste une manière de se faire voir, lorsqu’il se sussure que bon nombre de ses camarades croient volontiers que El Hadj Diouf serait un peu jaloux du succès de Sadio Mané qu’il ne cesse de railler à la moindre occasion.

Sébé