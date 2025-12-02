GO : Il recommence à nous … ce Dioufy

Il a été double, voire même triple Ballon d’or, le Dioufy. Mais quant à en faire un conseiller ou un ambassadeur du Sénégal, il faudra sans doute repasser. Inculte comme un rat de bar, il n’en a ni la psychologie, ni la compétence.
Se devrait il donc de se montrer discret ? Assurément. Mais non, monsieur fera le contraire, Voulant sans doute plaire à la fédération qui l’a introduit dans ses rangs, après l’avoir malmené des années durant, le voilà en train de prendre le contrepied de Sadio Mane qui se plaignait des heures de match de l’équipe du Sénégal et de l’état du terrain.
Écoutez son « garouwale » : «Je n’ai pas envie de provoquer quelque personne que ce soit. Ce que j’ai dans la tête, et j’en suis sûr, c’est que les joueurs doivent être prêts à jouer, même s’ils sont réveillés à 6 heures du matin. Ils doivent être dans cette dynamique. C’est important. Pour gagner la Coupe, il faut être prêt. Je ne veux pas entendre parler d’excuses, quelles qu’elles soient. »
-Oui chef, d’accord chef, ! – -A vos ordres, chef!
Seulement, était-ce le moment de sortir pareilles remarques, ou c’était juste une manière de se faire voir, lorsqu’il se sussure que bon nombre de ses camarades croient volontiers que El Hadj Diouf serait un peu jaloux du succès de Sadio Mané qu’il ne cesse de railler à la moindre occasion.
Sébé
El hadji Diouf n’a pas de niveau d’etude appréciable et jamais en Europe il ne s’est bonifié pour parfaire son niveau. IL gene les joueurs et n’a aucun apport dans le groupe que susciter de la zizanie. Nous suggérons de l’ecarter de l’entité sinon il va tout gangrener. Il a fini de gaspiller son argent pour se retrouver dans le besoin. Sadio Mané a fait des investissements colossaux dans son village, mérite d’etre honoré chevalier de l’ordre . Sadio Mané est un modèle, un exemple d’integrité morale, un grand bâtisseur qui mérite tous les éloges de la république car il fait une mission publique de haute facture. Contrairement à Diouf qui a fini de parcourir les bars et boites de nuit pour la belle vie, ce monsieur est loin d’etre un exemple , sa place n’est pas dans le staff des lions.