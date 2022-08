GO : Iran Ndao évacué à l’étranger

Le chroniqueur belliqueux, le célèbre oustaz donneur de leçons, avait été évacué en Europe pour des raisons de santé, grâce aux bons soins du couple présidentiel.

Nous venons d’apprendre la nouvelle par nos confrères de Icône, et lui souhaitons prompt rétablissement. Par la même occasion, nous lui souhaitons aussi de retrouver assez vite ses esprits, et de mettre un terme à ses « garouwalé » impertinents, à l’endroit de Tivaouane dont il bénéficie de l’aura et de l’influence.

Des expressions « khamadi » et dévergondées comme « Guinarou Kenne nénou ma » doivent à jamais disparaître de son vocabulaire, s’il se rend compte que c’est justement grâce à d autres œufs et d autres poules, qu’il a été en mesure d’ effectuer son voyage salvateur.

Sébé