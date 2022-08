GO : Kali, « loy wakhe wa cogne bi?

D’accord, son histoire n’a presque n’a rien à voir avec celle de l’insulteur agréé, mais avant de parler de Kalifone, on pourrait faire un petit tour chez Fatoumata Ndiaye- Fouta Tampi, pour lui demander de petits renseignements , au nom de « Askan Wi », que tout le monde s’est approprié :

« Sister, que se passe t il ? Où est passé le luxe d’antan ? Que sont devenus les bijoux prestigieux, les bagnoles, les restos de luxe ?

Je ne veux pas entendre les gars du Pastef ou de Yewwi qui ne te souffrent même pas en peinture frelatée.

Mais s il est vérifié que tu louais tout à la petite semaine pour frimer, sortir dans Dakar, tu pourrais donner quelques tuyaux à ton frangin Kalifone qui serait dans la même situation que toi ou presque.

Aux dernières nouvelles, Kalifone traverserait des moments particulièrement difficiles. Non seulement il aurait bousillé tout le fric qu’il aurait gagné avec ses micmacs et sa langue de vipère, mais il ne disposerait pas de ce passeport diplomatique qu’on lui aurait promis. Du moins, c est la rumeur qui court.

Il serait toujours à Dakar, et pour survivre, se serait lancé dans les fameux « Tiak tiak » pour faire de la petite messagerie urbaine à Dakar.

Tout cela pour dire quoi? Pour dire qu’en fin de compte: « Kalifone con la. » Té Bilaye khamoul Big Mack ».

Un passeport ordinaire, ou « parlementaire », possible. Mais qui va donner un vrai passeport diplomatique à un idiot de son acabit, qui ne dispose pour diplôme qu’un modeste

C.F.P.E acquis d’ailleurs au deuxième tour ?

Croyait -il réellement qu’en se rapprochant du Pouvoir il pouvait, d’un seul coup, expier tous ses péchés, après avoir passé des mois à injurier les institutions de la place? « Dafay yombe trope. »

Sebé