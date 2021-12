GO : Koumé sort un livre et dope nos « Lions »

Désormais la vie, les performances, les contre-performances et les exploits des différentes équipes nationales qui se sont succédé au Sénégal, n’auront plus aucun secret pour vous.

Après bien d’essais de certains confrères et d’amateurs du ballon rond, le très sérieux Mamadou Koumé, ancien du Soleil, ancien directeur de l’A.P.S et ex président de l’Association nationale de la presse sportive de notre pays, vient en effet de commettre un ouvrage spécialement dédié au football sénégalais en général, et aux équipes et sélections nationales, en particulier. De nos indépendances à nos jours.

Sa présentation : le 30 novembre à 10h, l’INSEPS de Dakar, avant la séance de dédicaces prévue le 4 décembre prochain, au Musée des civilisations noires. L’ouvrage de 260 pages est préfacé par le président de la République.

Sebe