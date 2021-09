GO : La Cour (…) va compter ses inaugurations

Dans cette affaire, on risque de perdre son latin. En tout cas moi, en ce qui me concerne, je n’y pige que pouic. A moins que… tout cela ne soit du ressort des jeux subtils.

Hier, dans l’après-midi, la Cour des Comptes a réceptionné ses nouveaux locaux du Boulevard de la République. Chose tout à fait normale, puisque le chantier a duré plus de 10 ans, et que les magistrats qui y bossent, en ont franchement marre d’officier dans des cagibis de première génération. Mais cette réception n’est que provisoire, nous a t’on fait comprendre. Si, si. Du provisoire! Car plus tard, il y aura une autre réception provisoire, mais cette fois, “complète”. Et ce n’est pas tout.

L’année prochaine aussi, il y aura d’autres réceptions. La Cour des Comptes procédera en effet, à une réception “provisoire” définitive qui sera suivie d’une réception “définitive”, pour boucler la boucle. En espérant que cette fois-là sera sans doute la vraie dernière, de peur de voir ses agents passer leur vie entre guirlandes et flonflons. Mais. ….ce que j’en crois, en définitive, comme dirait bien feu notre confrère Béchir Ben Yahmed de J.A ? Trop confus.

Tout cela n’est pas clair dans ma tête. Je crains même de me tromper sur le nombre impressionnant des réceptions à venir. Ce dont je suis certain en revanche, c’est que ça va être la fête pour les grands amateurs d’inaugurations faciles et multiples. Lesquelles, officielles ?

Cherchez des exemples vous-même. Vous êtes assez grands.

Sébé