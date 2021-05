Go : La virago vire de nouveau à gauche

Ce n’est pas la girouette qui tourne, mais le vent, a-t-on coutume de dire. Mais cette fois, il est à espérer que le cri de cœur de Aissatou Diop Fall ne soit pas seulement pour participer au concert des indignés.

Il n’y a guère, la journaliste politicienne était devenue l’ennemi numéro 1 de l’opposition radicale sur qui ( gratuitement ? ) elle tirait à boulets rouges à la moindre incartade, mais cette histoire d’aéronef sortie dont ne sait où semble cette fois lui rappeler qu’avant tout elle fait dans la presse et non seulement ans la l’audition primitive et baroque.

Attention tout de même aux projets qui peuvent banalement avorter puisque l’un de ses plus rêves est une interview exclusive de la 4ème première Dame. Rien que ça !

Cebe