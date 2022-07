GO : Lame, l’homme le plus célèbre du monde

Avec plus de 150.000.000 de followers, notre compatriote Khaby Lame (de son vrai nom Khabane Lam), est devenu le youtubeur le plus suivi, mais aussi l’homme le plus célèbre du monde.

De son vrai nom Khabane Lame, il est né le 9 mars 2000 à Ziguinchor, et à 22 ans, devenu une personnalité des réseaux sociaux sénégalaise, établie en Italie.

Il est notamment connu pour ses vidéos sur la plateforme TikTok, de courts sketches comiques où il pointe sarcastiquement des personnes qui compliquent des tâches simples.

Depuis le 23 juin 2022, Khaby est passé premier sur la liste des comptes Tik-Tok les plus suivis, en dépassant l’américaine Charli D’Amelio, recordwoman de la compétition.

Son salaire est d’environ 5 millions d’euros mensuels, mais comme Sadio Mané, il préfère aider ses compatriotes et amis, au lieu de le gaspiller en futilités.

Il est attendu au Sénégal le mois prochain, et profitera de son voyage pour donner un coup de pouce à notre système éducatif.

Sébé