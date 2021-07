GO : L’atypique Dr Niang

Médecin de son état, Babacar Niang est le boss de Suma Assistance, mais ce n’est pas à ce titre qu’il est mon invité du week-end.

C’est plutôt en sa qualité d’honnête homme qui ne badine pas avec la vérité, et de téméraire qui n’hésite à braver toute sa corporation pour faire valoir son point de vue.

Voilà pourquoi il est très couru des médias qui donneraient père et mère pour pouvoir l’ancrer dans leurs débats en ces moments terribles de pandémie du Covid 19, mais voilà également pourquoi son ministère de tutelle détourne chaque fois la tête, quand il est invité sur un plateau de télé.

Dans le discours de Babacar en effet, point de place pour le “layam-layam”, comme aurait dit Dame Mbodj. “Droit au but et sans aucun regard pour l’extérieur”, semble être sa devise.

Le nombre de morts quotidien officiellement annoncé au Sénégal, par exemple ? Une bonne blague, pour le toubib.

Il faut compter au moins deux fois plus. Rien que Suma Assistance qui reçoit également des patients du Covid, affiche un bilan plutôt “considérable”. Les vaccins chinois ou occidentaux tant courus ? Le docteur n’en a cure, non plus.

Libre à qui veut d’aller se faire vacciner, mais pas lui, Babacar Niang. Du moins, pas pour le moment. Il continue à être sceptique devant le trop court délai de fabrication des vaccins, et tout le mystère qui en entoure la composition. Vous voulez d’autres exemples?

