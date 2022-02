GO: Laye-Crésus ne veut plus de sous

C’était lors de son installation à la tête de la mairie de Kaffrine. Le nouvel édile, par ailleurs, président de la Ligue de football amateur (LFA) et vice-président de la FSF a saisi l’occasion pour apporter des éclaircissements sur certaines questions qui interpellent la première instance du football.

Mais comme son discours a été un peu long et que je vous aime bien, je vais essayer de vous le résumer, avec toutes les imperfections inhérentes à ce genre d’exercice.

« Mane deh, Sow Poulo Diery, dioomb na di ndioudj-ndiadj » ay primes, comme on veut le faire croire. On ne m’a rien donné. Mais si cela ne dépendait que de moi, j’aurais eu une prime comme tout le monde. »

Pas un peu contradictoire quand même ? Mais continuons à écouter ‘’Peul bou khesse’’: « D’ailleurs ‘’sakh’’, en cette période de ma vie, je ne cherche plus la richesse. »

Ah bon ? Quel âge et de quelle fortune disposerait ce Laye-Crésus, pour se suffire à lui-même et renoncer à ce qui fait courir beaucoup de ses pairs ?

C’est la question qui désormais fait le pain béni de tous les journalistes. A peu près comme cette histoire bizarre de Maguette Secrétaire « Madio Sané » qui continue de faire parler d’elle et qui semble montée de toutes pièces.

Sebe