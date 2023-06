Go: Le corona? On se souvient

Ce fut comme pour la peste, la dengue ou la fièvre Ebola. Il y’ a deux ans et un peu plus, c’était presque partout le même cri de guerre: Restez chez vous !

Il faut se rappeler que la maladie nous avait déjà ravi plusieurs illustres enfants, dont Pape Diouf, l’ancien directeur sportif de l’OM, le ministre Bamba Ndiaye, le journaliste Babacar Touré, le ministre Moustapha Sourang, le chanteur Thione Seck, le marabout Pape Malick Sy…et la liste est loin d’être exhaustive puisque seuls les malades décédés à l’hôpital étaient recensés.

Nos compatriotes tombaient comme des mouches, et faute de pouvoir mettre la main sur tous les malades, le gouvernement avait lancé une vaste campagne de sensibilisation contre les sorties inutiles. Aux personnes du troisième âge, on demandait surtout de rester chez elles et d’éviter de frayer avec des petits enfants susceptibles de ramener le corona à la maison.

Cette période de dissuasion massive semble aujourd’hui dépassée mais jamais le pays ne connut pareille frayeur, sans pour autant pouvoir dire avec certitude que le Covid 19 nous a complètement quittés. Relisez » la peste » de Camus.

SEBE