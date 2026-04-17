GO Le Maroc s’entraîne au….dilatoire.

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Pour un vrai royaume, avec roi, sujets, esclaves, hamams, équipe nationale et tout, franchement on s’attendait à mieux, côté fair-play. Tout sauf des prises d’otages et un manque de fair-play.

Hélas !!! Trois fois Hélas.

« La haine cotinue d’être la vengeance du faible, pour avoir été intimidé. » Pas de procédure accélérée donc.Le conflit footballistique « Sénégal-Maroc », ne sera vidé qu’après le Mondial. Ceux qui s’attendaient à une procédure accélérée dans le recours introduit par le Sénégal auprès du Tribunal arbitral du Sport à la suite de la décision du jury d’Appel de la Caf donnant la victoire au Maroc pour la compétition continentale, peuvent retourner dans leurs lits.

Car le Tribunal arbitral du Sport a décidé de ne pas suivre une procédure accélérée comme le souhaitent les sénégalais. Le verdict ne sera connu après la Coupe du monde. C’est clair ?

Sébé