GO: Le roi Madior sacre Sonko

On peut tout dire d’Ismaïla Madior Fall, l’ancien ministre de la justice diplômé de Droit de la tête aux orteils, sauf qu’il n’est pas un homme généreux.

Il n’a certes pas vu Sonko, le leader de Pastef pleuré, mais il devine aisément sa peine et cherche à le consoler.

Il vient en effet de le sacrer chef de l’opposition sénégalaise, au grand dam de quelques vieux politiciens fossilisés par l’adversité.

Raison invoquée ? C’était à Idy que devait revenir le fameux rang, puisqu’il avait été deuxième à l’élection présidentielle.

Mais comme entre-temps “Ndamal Thiès” s’est transformé en “Mbouro ak sow” pour, dit-il, accompagner le grand sachem lors de ses randonnées dans les vertes prairies, il perd de facto sa place de second au dernier scrutin.

Simple, logique et cohérent !

Ne dit-on pas qu’un homme non informé est un sujet et un homme informé un citoyen.

Si on le dit, on peut aussi ajouter que les agrégés de Droit public et de Sciences politiques se bonifient avec l’âge comme le vin.

CEBE