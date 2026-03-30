GO :  Les marocains changent vite …sans « maroquins »

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Maintenant, passons aux choses sérieuses. Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a annoncé avoir officiellement enregistré, le 25 mars dernier,un appel interjeté par la Fédération sénégalaise de football contre la Confédération africaine de football (CAF) et la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Comme l’avait annoncé le camp sénégalais, qui a vigoureusement contesté la décision de la CAF de retirer leur trophée de la CAN 2025, remporté sur le terrain, au profit du Maroc, la FSF est passée à l’acte mercredi dernier, le TAS a confirmé avoir reçu officiellement la saisine de la fédération sénégalaise, marquant le début de la procédure dans cette affaire qui secoue le football depuis.

Et pour prouver d’ailleurs que l’épisode commence à être remisé dans les mémoires des « guorguis », les sénégalais sont passés à autre chose?, genre leur rencontre amicale contre le Pérou qu’ils ont brillamment remportée.

Faut-il alors croire que les marocains d’aujourd’hui sont différents de nos amis d’hier, simplement à cause des enjeux ? On ne le dira pas, mais force est de reconnaître qu’ils ont bougrement changé. Ils ne sont plus les mêmes, pour tout dire.

Sébé.