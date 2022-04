GO: Les video-clubs mènent souvent en enfer

Dans l’affaire Adji Sarr-Sonko, ce sont les vidéos qui manquent le moins. Chaque jour amène son pain. Mais celles qui doivent sans doute déranger l’accusatrice de Sonko doivent être les perles de cette semaine qui mettent en évidence des contradictions trop flagrantes.

Certes, pour l’instant, la justice ne reconnaît pas des enregistrements audio volés comme preuve, puisqu’ils se font à l’insu de la personne visée, mais qu’importe! Les dés sont déjà jetés et il devient de plus en plus difficile de rencontrer un Sénégalais qui ne croit pas à un complot ourdi ou assaisonné à la concurrence politique.

Tout cela pour dire ? Pour dire qu’au rythme des déballages quotidiens sur les réseaux sociaux, bientôt c’est toute la République qui risque de pâtir de ce dossier sulfureux, puisque de plus en plus, des noms de personnalités sont affichés au grand jour, et qu’a une certain moment, c’est la République qui risque de voler en éclats avant un procès.

Il importe dès maintenant que les autorités religieuses, politiques et étatiques mettent en branle tous les moyens à leur disposition pour éteindre le feu, sous peine de voir le pays sombrer dans une aventure d’où il ne pourra sortir indemne.

Il faut agir vite, car tout le monde nous regarde. Nous sommes devenus la risée de quelques pays « frères » ou amis et il est vital qu’on sorte rapidement de cette situation qui ne nous honore guère, nous donneurs de leçons réputés.

SEBE