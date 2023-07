Go: L’été indien de Françoise Hélène Gaye

C’est reparti pour un nouvel été avec l’affaire Adji Sarr ! C’est comme une malédiction. Le « fiteneu », tout le monde sait quand ça commence, mais jamais quand ça finit. Comme une suite ( mais pas fin ) du procès Sweet Beauté, Françoise Hélène Gaye, l’un des témoins clés nous est ( encore ???) revenue sur scène.

Pas pour faire ses adieux après le verdict du procès qui a été on ne peut plus clair et on ne peut plus sombre à la fois, mais pour continuer à défendre sa protégée, et au passage, cribler le mannequin Ousmane Sonko de balles. Avant-hier, la « défenseure » autoproclamée des « droits de la femme », a refait surface depuis les Usa où elle dit s’être établie.

C’était, d’une part, pour clouer le bec à la virevoltante et très bavarde Gabrielle Kane, la végétarienne qui ne se nourrit que de buzz, d’autre part, freiner l’ardeur de Gningue, le pote de Adji qui avait accusé Sidi Ahmed Mbaye de lui avoir piqué la somme de 10 millions de francs, suite à une vente d’une vidéo factice. Françoise profitera donc d’un débat en direct sur un site Internet de la place pour solder ses comptes, mais aussi repréciser les choses.

Surtout en soulignant l’immense rôle quelle a joué dedans depuis que l’affaire Sweet Beauty a éclaté au grand jour : « C’est quand j’ai entendu parler de ce dossier, que j’ai décidé, avant tout le monde, de venir moi même au Sénégal défendre cette pauvre fille. Cela m’a coûté une quinzaine de millions ( rien que le billet va chercher dans les deux millions ) et des insinuations venant de partout depuis que j’ai décidé de la soutenir le président » Stop !. C’est bon, Françoise. Comme dit Tiken Jah Fakoly, on a tout compris.

SÉBÉ