GO L’expert Ndiaga Sylla desarconne ses fans

Le problème avec certains sénégalais, c’est qu’on les positionne difficilement. Ils ne sont pas comme Me Ass Diouf qui crache le venin partout, dès qu’on lui présente l’opposition, comme cible.

Prenez le cas de l’expert électoral Ndiaga Sylla, par exemple. Avant la dernière présidentielle, Il nous a beaucoup aidés à débusquer les » ndioudj-ndiadj » ( en français, manœuvres politiques propres aux Saloum-saloum ). Mais une fois qu’on est sorti des enjeux électoraux, on ne le reconnaît presque plus, on ne sait plus à quel jeu, il joue.

Sur une éventuelle candidature de l’ancien président sénégalais Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies, Ndiaga Samba dit qu’il ne peut pas se prononcer.

Tout de même, il peut avancer que cette ambition doit être regardée avec recul et ouverture d’esprit. C’est à dire ? Faire preuve de tolérance et d’oubli, du moment qu’un Sénégalais à la tête des Nations-Unies, feraitla fierté de tous.

Ha bon ? Et les explications nécessaires devant le juge ? Et la centaine de gosses tués ?

Pour moi en tout cas: » « Expert bo done kharite, bayi naala » .

Sébé