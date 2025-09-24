GO : L’homme qui demandait la présidence à vie pour Macky

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Mouhamadou Moustapha Diagne, « moom », vous devez le connaître. Sans aucun doute. C’est un.politicien, un vrai, qui ne manque ni de courage, ni d’initiative.

Histoire de plaire à Macky Sall, C’est le monsieur qui, s’était levé un beau jour, pour proposer aux Sénégalais la présidence à vie comme système politique, et comme cela se passe dans certains pays communistes., mais « démocratiques. »

Cette fois cependant, M Diagne a décidé de tester la justice, puisqu’il faut bien s’agiter, pour survivre. Dans un communiqué aux très longues manches, celui, qui entretemps, était devenu le coordonnateur national de la coalition feu DIONE, appelle à une réforme radicale du système judiciaire sénégalais.

Selon lui, les longues détentions préventives et les instructions interminables, souvent basées sur des réquisitoires supplétifs, démontrent que le parquet n’est pas suffisamment indépendant et que l’Exécutif conserve une mainmise sur les dossiers politico-judiciaires.

Ah bon ? Des cas ? On s’attendait à moins usités, mais il nous propose toujours ceux d’Abdou Nguer, Badara Gadiaga, Khadim Ba, Farba Ngom, Mansour Faye et Lat Diop, pour dénoncer une justice jugée lente, partiale et injuste.

En somme, rien de particulier. Un peu comme Babacar Ba, du « foirail du justicier », quoi !

Sébé