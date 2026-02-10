Uploader By Gse7en
Go Mbaye Ba miiii ? Moy .lolou !

10 février 2026 Décryptage

 » Mbaye mi maay beugueu wooye, c’est sûr que dou mooye Mbaye mi gnou doy. »

Celui-ci, dès qu’il il prend la plume, c’est pour sortir des trucs pompeux, genre  » la défense des droits humains est une exigence universelle, qui, toutefois, . ne saurait s’accommoder ni de complaisance, ni de connivences partisanes, patati patata.

Ainsi, prétendre désigner l’ancien Président de la République comme « coupable » de crimes politiques, sans la moindre forme de procès, relève d’une posture en totale contradiction avec la probité qu’implique l’engagement pour les droits humains. ».

Ouf! Ce qu’il peit être
compliqué! Ne pouvait-il pas, simplement, expliquer aux sénégalais, qu’ attaquer son ami Big Mack (celui la même qui lui avait trouvé une planque à l’OFNAC), est presque devenu un péché, au moment où Kor Mareme brigue le poste de Secrétaire Général de l’ ONU, et que malheureusement, il traîne trop de casseroles.?

C’aurait été plus simple, à mon avis.


Sébé

