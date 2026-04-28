GO : Mité Kane  » sabote » Ngorsi Faye

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Entre Hal pular et sérère, ne te mêle jamais des bisbilles. Sous peine d’en payer le prix, si tu es wolof, lebou ou » ndiago ».

Dans une bagarre en effet, il y a infailliblement trois acteurs : celui qui donne les coups, celui qui les reçoit, et celui qui les compte.

À l’inauguration du parc agro-industriel de Kolda, par exemple, la tenue du président Diomaye n’aurait pas spécialement plu à Mamadou Ibra Kane l’ancien journaliste devenu chef d’un parti politique ( dont j’ai oublié le nom, mais qui semble bien émaner de la » macronie »).

Sur sa page X en effet, Mité Kane n’a pas manqué de nous souligner cette fausse note en invitant le chef de l’Etat à revoir sa garde-robe, la prochaine fois.

Que s’était il passé ? Rien d’extra pourtant. Simplement pour visiter une ferme, Boy Ndiaganiao avait délaissé costume et cravate pour arborer son boy-Dolé des années 80 appelé abusivement polo, et qui lui serrait les biceps, à la manière des lutteurs du village.

Voilà qui avait donc c choqué Mamoudou, comme si du côté de Aérélaw ou de Podor, on ne pouvait pas voir pareil

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Sébé