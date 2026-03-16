GO : On parle beaucoup pétrole , mais….

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On parle également contrats et baux C’est de bonne guerre. Dans tous les pays du monde, l’opposition cherche de petits poux au pouvoir en place. Parfois, elle trouve de vraies bestioles, et non des lentes, parfois toute la gesticulation ne relève que de l’intox, pour mettre le gouvernement en mal avec les populations.

Est-ce pour cela que dans cette affaire du pétrole lampant et rampant, on parle de tohu-bohu de certains détracteurs du régime, qui essayent de retarder les investissements en décourageant les opérateurs privés ?

Facile à vérifier. . Il suffit d’attendre. Tôt ou tard, les fuites s’organiseront et éclaireront la lanterne des Sénégalais.

Mais est ce que le gouvernement et ses détracteurs parlent le même pétrole dans cette affaire, quand il nous semble que loin de demander la preuve des contrats existants, les gars de l’opposition cherchent plutôt à savoir comment certains hauts d’en haut se retrouvent mêlés dans le business ?

Bon quand même de rappeler que dans notre Code Pénal, un certain article punit des travaux forcés à perpétuité, tous ceux qui auront contrefait ou falsifié certains documents autorisés par la loi.

Sébé