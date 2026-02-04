Uploader By Gse7en
GO : Où est donc passé Khadim Ndiaye ?

4 février 2026

On disait de lui qu’il était l’un des derniers remparts de l’époque. Il faisait partie des meilleurs gardiens de but d’Afrique. Grâce à un savoir-faire exceptionnel, mais aussi et surtout, un courage et une insouciance devant le danger, pour toutes épreuves.

Mais si le goal de l’équipe du Sénégal avait un peu tardé en chemin par rapport à sa génération, c’etait à cause de quelques imperfections et mini tares qu’ il avait jusque-là trainées.
Alors fini maintenant ces petits tolof-tolofs ? On peut le croire avec la naissance de la nouvelle génération de goals, et son absence sur les terrains de jeu.

Peut-être que l’heure de la retraite avait sonné, sans qu’on ne se rende compte.


Sébé

