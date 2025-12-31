GO : Pape Allé n’aimerait pas que le lucre

Il adorerait le luxe, par ailleurs. Surtout le luxe gratuit qui ne lui coûte pas un kopeck.Cela fait plus d’une dizaine d’années que Pape Allé possède Dakar-matin, son site Internet.
Mais les rares fois qu’il daigne rémunérer ses collaborateurs ( je ne parle pas de son équipe ), c’est quand il se sent acculé,quand il a peur de tomber sous le poids des revendications.
Sinon, sa méthode est simple. Elle consiste à faire le tour des autres sites Internet, de ramasser les bons articles de presse de ses » amis », de les compiler et de les coller sur les pages de son Dakar-matin, après avoir pris soin de fermer son téléphone pour ne pas être interpellé.
Pape aime le lucre et le luxe, mais à condition de ne pas payer. Ses détracteurs vont jusqu’à avancer que son recent combat à côté des patriotes, n’était pas si noble et si engagé que ça, contrairement à ce qu’il avait voulu faire croire aux sénégalais. Ce serait plutôt un simple investissement qui a rapporté un poste succulent, par la suite.
Sébé