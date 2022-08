GO : Pape Djibril Fall, un autre dribbleur hors pair?

On lui donnerait le bon Dieu sans confession, mais il faut reconnaître que depuis quelque temps, ça commence à bien faire dans le camp de notre confrère.

Trop de zones d ombre dès que le jeune journaliste s’est lancé en politique, sans qu’on ne sache trop comment, avec toutes ces entraves financières, il a été assez efficace, pour sauter toutes les barrières.

D’abord la prof Amsatou Sow Sidibé qui lui reproche de lui avoir piqué des parrainages, ensuite cette histoire de collaborateurs qui auraient décidé de le quitter, après l’avoir accusé de trahison.

Que s’est-il passe ? Trois semaines seulement après les législatives qui ont consacré le jeune député, voici qu’aujourd’hui, Hamidou Thiaw, le leader de MPR, qui avait fusionné avec « Les Serviteurs » de Pape Djibril Fall, commence à faire des révélations sur leur compagnonnage, avant de l accuser carrément de les avoir abandonnés.

.

D’après Thiaw, Hamidou Thiaw, c est dès le départ que Pape Djibril lui aurait menti en affirmant que ses copains et lui, disposaient de plus de 30.000 parrains, et de 100 millions de F CFA, alors qu’en réalité, ils n’avaient que

8500 parrains et zéro franc sur le plan financier, pour aller battre campagne.

C’ est ce qui les aurait obligés à s’allier avec Pape Thiam de la région Diourbel qui, lui non plus, n’arrivera à combler le gap.

Bon gré, malgré, ils parviendront quand-même à remplir leur panier de parrains, mais à leur grande surprise, Pape Djibril s appropriera tout seul le succès de de l opération, en courant de télé en télé pour tirer la couverture à lui, et snober ses camarades. Il leur aurait même fermé son portable, pour éviter des désagréments..

La suite? Il n y’a pas encore de suite puisque le Serviteur Numéro 1des serviteurs, n’a pas encore réagi, quoi qu’il est certain que les choses n en resteront pas là, puisque côté jardin, on reproche au journaliste de jouer double jeu, en bossant pour Big Mack, via You-Jumbo.

Sébé