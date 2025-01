GO : Pourquoi les filles n’aiment pas trop Mia Guissé …. ?

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Beaucoup de nos filles ne supportent pas trop la chanteuse (Mia Guissé) , et il y a au moins, trois raisons à cela, même si elles ne l’avouent pas haut. La chanteuse a un joli minois insouciant (qu’elles n’ont pas), qui lui donne l’air d’une éternelle gamine bien dotée par Dame nature.

Un corps sculpté bien souple, au contraire des aspirantes « drianké » gagnées par le lard et souvent partisanes du moindre effort. Enfin Mia sait chanter et bien se mouvoir sur scène, ce qu’est pourtant incapable de faire même le roi de la musique mondiale et du réchauffé qui danse comme un pied.

En dehors de ces filles qui ne l’aiment pas (naturellement), il y a aussi les jalouses qui ne trouvent pas assez de vocabulaire pour dire du mal d’elle, et qui se recrutent à la pelle, un peu partout. Aussi bien dans la catégorie des petits artistes vaincus par le poids de l’âge, que dans celle en début de carrière. C’est que, côté cour, Mia Guissé intéresse tout le monde. Particulièrement, son ex qui l’aurait bêtement laissé tomber et qui le regretterait chaque soir en pleurant, comme un bébé sevré qui court derrière le biberon, tandis que côté jardin, l’artiste gagnerait quand-même à un peu revoir ses arriérés.

Ses fans disent qu’elle s’exhiberait trop (pour une fille qui a une fille), et que plus elle en montre, plus elle fait l’objet de convoitises malsaines. En somme, Mia gagnerait à se montrer moins vulgaire et sur ce point, tout le monde serait d’accord.

Sébé