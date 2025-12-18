Go : Quand la virago rêvait d’interviewer Marieme Faye Sall

Partager Facebook

Ce que le temps file vite ! Tout de suite, en fouillant dans mes affaires publiques publiques pour retrouver le nom de Madame Macky Sall, j’en ai été incapable. Je ne savais plus comment elle s’appelait. Mais dans le dossier Aissatou Diop Fall de Mai 2021, cela ne m’a pas pris 10 minutes. Cherchez l’erreur.

Ce n’est pas la girouette qui tourne, mais le vent, a-t-on coutume de dire. Mais cette fois, il est à espérer que le cri de cœur de Aissatou Diop Fall ne soit pas seulement pour participer au concert des indignés.

Il n’y a guère, la journaliste politicienne était devenue l’ennemi numéro 1 de l’opposition radicale sur qui elle tirait ( gratuitement ? ) à la moindre incartade, mais cette histoire d’aéronef sortie dont ne sait où, semble cette fois lui rappeler qu’avant tout, elle fait dans la presse et non dans la science-fiction.

Attention tout de même aux projets qui peuvent banalement avorter ! . Même si l’un des plus grands rêves de Aissatou Diop Fall reste une interview exclusive de la (4ème) première Dame, elle n’y sera jamais parvenue. Pourquoi? Seules les deux dames savent pertinemment pourquoi.

Sébé