 GO : Quand le Shah n’est pas là…..

L’air est assez connu. Quand le shah n’est pas là, les iraniens dansent. Ce qui se traduit chez nous par: Quand Big Mack n’est pas là, « lou waay nekh waay deff. »’

Cette semaine par exemple, Il n’y aura pas de réunion du conseil des ministres. Non plus, pas de cahiers de brouillon hyper remplis de fautes d’orthographe et d’autres crimes du genre.

La raison ? Le président de la République a quitté le Sénégal a bord de son coucou d’un milliard de nos francs, pour une petite virée saisonnière. Pas un mini marathon pour montrer le fameux bijou aux copains, mais juste un petit tour dans la sous-région qui commencera par une visite officielle au Mali, avant de se poursuivre au Tchad et au Gabon qui figurent aussi au menu du périple.

Nos ministres pendant tout ce temps ? Eh bien, ils vaqueront à leurs occupations, mais il est certain que beaucoup d’entre eux feront le tour des marabouts, des rebouteux tradipraticiens ou des sorciers, pour se refaire une petite santé avant le remaniement ministériel prévu ces temps ci. Dès que possible.

Et quand Koukande, mon ami guérisseur, dit que son carnet de visite est plein et qu’il est même obligé de faire appel à des collègues pour le seconder dans les TP mystiques, on me signale de l’autre côté, que certains ont déjà pris l’avion pour Conakry ou Bamako, villes réputées pour leurs « Karamokos » au savoir illimité.

Le tout est de d’être fin prêt pour le retour de Big Mack prévu le 19 août prochain si, bien entendu, veut toujours continuer à siéger dans le gouvernement.

Sébé