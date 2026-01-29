GO Quand les bonnets carrés ne supportent plus le rouge.

Partager Facebook

Malgré le peu d’enthousiasme que montr Sa Majeste dans cette espèce de gueguerre qui oppose les footballeurs sénégalais et marocains, la Fédération de Football du royaume chérifien continue de gesticuler.

Acculée de presque partout pour mauvaise conduite, elle ne veut pas pourtant pas lâcher la proie pour l’ombre. Ainsi, aligne t’elle plaintes sur plaintes contre notre pays, dont une demande ridicule de constatation de forfait, en raison du retrait momentané des Lions de la Teranga vers les vestiaires pour protester contre l’attribution d’un penalty au Maroc dans les dernières minutes de la prolongation de la finale.

Pour les marocains, cette action constitue une infraction du code disciplinaire de la CAF, portant sur le respect des principes de loyauté, d’intégrité, de fair-play et d’éthique, même en l’absence de preuves irréfutables.

Rien que ça ? Faut-il croire que le Maroc refuse de. tomber seul dans le goufre ? En tout cas, avant même la Fifa, toutes les parties qu’il a eu à consulter, lui ont conseillé de cesser les » thiakhaneries » et de dialoguer avec les gars de Djolof, dont le dossier est irréprochable.

Nos cousins aux coussins d’or le feront ils ? Attendons la fin de la journée

Sébé