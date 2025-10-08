GO : Quand même,un peu d’eau dans ton vin, la Ngoné!

Uploader By Gse7en
8 octobre 2025 Décryptage

Quand elle s’en est malencontreusement prise aux pular, la journaliste vedette de « Sans-limites » a du se rendre compte que son patron s’était trompé sur l’intitulé de son site Internet : il y a bel et bien une limite à tout.
Attaquée alors de partout pour cette sortie politique malheureuse, Ngoné Saliou a du braver le tribunal et l »opinion publique pour se tirer d’affaire , tant les tirs sur sa personne étaient nourris et épars, un sacré moment qu’elle a du passer entre prières et demandes d’excuses.

Cette triste histoire, lui servira t’elle de leçon à l’avenir ? C’est à souhaiter car Ngoné Saliou est une journaliste courageuse, fouineuse, qui éclaire nos matins de scoops. Et si seulement elle parviendra à comprendre que le journalisme n’est pas seulement une affaire de guerrier, elle pourra sans doute se faire un nom dans le panthéon des célèbres plumes sénégalaises. A condition de faire attention au poids des mots.


