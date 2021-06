GO : Queen  Biz, vrai chasseur de stars ?

Un chasseur de primes est quelqu’un qui traque des criminels en vue d’obtenir une récompense.

Les plus célèbres ont vécu aux États-Unis, durant la fameuse conquête de l ‘Ouest.

Chez nous, la chanteuse Queen Biz, toujours prête à montrer ses charmes en public, en ferait-elle partie?

En tout cas, après avoir, en vain dragué des tas de personnalités de tous genres dont Karim Wade qu ‘elle disait aimer, la voilà aujourd’hui qui rôde autour de Sadio Mané, au point de lui courir derrière jusqu’à Bambaly, où ce dernier inaugurait son hôpital.

Comme personne ne nous a érigés en juges, nous nous abstiendrons de tout jugement et nous en resterons là. Mais quand on rate sa carrière pour ne rester que cabotin, on se doit de se remettre en cause et travailler d’arrache-pied. La chasse aux milliardaires n’est pas toujours la panacée pour une vraie artiste, fut-elle un disciple de Lady Gaga

Cébé