GO: qu’est ce qui fait tant courir Yaye Fatou ?

GO: « Amoul guer, amoul guewel »… »Amoul radio, amoul télé ». Temps yi moom, Diekke moussor, ou Super Diongoma (comme elle se trouve elle-même), mo khewe ». Il faut franchement le reconnaître.

Personne ne pas la rater deux fois de suite sur nos chaînes de télé et les réseaux sociaux, car chaque soir, elle consacre des moments sur leurs différents plateaux, au dam de certaines présentatrices jalouses, qui chaque fois parcourent son discours d’embûches, sous prétexte de la relancer, comme elles disent.

.Mais qu’est-ce-qui fait courir tant la patronne du Programme de modernisation et de gestion des marchés, (Promogem, ci gattal )?

Nous ne sommes pas dans le secret des dieux. Mais, comme par ces temps qui courent, le troisième, « Astakhfourlah », la reconduction d’un responsable de Benno Bokk Yaakaar à la prochaine candidature à présidentielle reste le plus grand sujet seul sujet capable de mobiliser.

Autant, « niakoul » elle cherche à apporter sa pierre à la réalisation du projet. Surtout si on lui a soufflé ça à l’oreille, et qu’on lui a ajouté quelle est confortablement télégénique.

On ne voit plus qu’elle en tout cas, et ça ne nous dérange pas trop puisque la « pank » est aussi très éloquente, avec et sans de sérieux arguments.

Sébé