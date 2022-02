GO : Qui diantre, en voudrait tant à Bougane ?

Cette fin de semaine a été particulièrement marquée par la sortie du Dg de D-media Bougane Gueye Dany, qui, à l’occasion, n’a pas raté ses contempteurs. Dans une vidéo vertement assaisonnée en effet, l’homme d’affaires a tenu à leur mettre les points sur les i, surtout quand il s’agit de ses relations avec Big Mack qualifiées parfois de nébuleuses, par certains de ses adversaires politiques.

Dans un langage cru que je n’oserai pas reproduire sur cette page, il les a démontés un a un. Comme il a pu. Avec, en toile de fond, des menaces à peine voilées, pour ceux qui persisteraient à le taxer de collabo, malgré les déboires que le gouvernement lui aurait fait subir récemment. « De quoi je mêle » alors : serait-on alors tenté de se demander, puisque cette affaire n’interpellerait que des particuliers ?

En réalité, nous aurions pu avoir d’autres chats à fouetter. Seulement, si après la sortie de Bougane, d’autres lui ont emboité le pas dans les réseaux sociaux et dans certains supports de presse, difficile de continuer à fermer les yeux ou à jouer au mal entendant. Pourquoi l’inviter, par exemple, à donner des précisions sur sa fortune tout en sachant d’avance que personne ne répond en général à des questions aussi bêtes ?

Pourquoi vouloir, coute que coute, lui faire admettre qu’il a gagné son argent en un temps record, alors que de nos jours, on peut transformer un mendiant en Crésus, rien qu’avec quelques clics d’ordinateur ? Non, non et non. Ces questions-là, ne sont anodines, ni journalistiques. Ça se t… la pointe de lame acérée et enduite de poison.

Si on cherche à se débarrasser de quelqu’un, le méritoire consisterait à l’attaquer de front, et non se servir de la presse pour porter des estocades peu ragoutantes. C’est indigne du métier.

Sebe