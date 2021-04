Go : Qui pour remplacer Ahmed Lyane Thiam ?

Le professeur Khadim Mbacké de l’université de Dakar pourrait avoir bien raison.

Dans une communauté musulmane, on ne se propose pas pour servir de guide.

On en laisse aux populations qui sont les seuls juristes-consultes en la matière.

Ces propos, bien entendu, pour illustrer bien la situation qui se passe au niveau de la Commission de Concertation pour l’observatoire de la lune.

A la mort de Ahmed Iyane Thiam ancien coordinateur, le secrétaire général s’est permis une vidéo dans laquelle il expliquait la situation financière de l’association, et de passer outre en parlant de déficit enregistré durant la gestion de Feu Iyane Thiam.

En avait-il le droit ? Nous ne pouvons pas en juger, parce que nous ne connaissons pas les textes qui régissent cette association islamique.

Mais de droit moral ? Sans doute pas. Le linge sale se lave en famille et les dettes des uns et des autres pourraient très bien être traitées dans un cadre sein, au lieu d’aller nourrir les pages dévergondées d’internet.

Le secrétaire général de l’association qui, de toutes ses forces, lutte pour remplacer Iyane Thiam, devrait y mettre plus d’élégance, de respect et de conviction, et non pour essayer de profiter de la situation pour se positionner comme un nouveau Calife.

Son geste a été maladroit et très mal apprécié. Mais espérons qu’après la commission qui vient de naître, il y mettra les formes la prochaine fois pour valider sa candidature.

Chez nous, la mort est trop sacrée !

CEBE