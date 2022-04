GO: Racine Sy … mitraille l’administration

Entre la volonté du chef de l’État d’aider l’entrepreneuriat privé et le suivi de son administration, il y a souvent des dysfonctionnements notoires.

Des ratés qui ne militent guère pour la réalisation de certains projets vitaux pour notre économie.

Cela a été décrié par la plupart de nos capitaines d’industrie, mais cette fois, c’est surtout Racine Sy, le patron du syndicat national du tourisme, que cela énerve au plus haut point.

Pour contrecarrer les dégâts causés par la pandémie de la Covid-19 qui avait fortement touché le secteur touristique et le transport aérien, il faut rappeler que l’État du Sénégal avait débloqué une ligne de crédit de 75 milliards (50 milliards FCFA pour le tourisme et 25 milliards transport aérien), avec comme partenaire financiers la BNDE et NSIA.

Mais à l’arrivée, Il y a eu détournement de destination, fulmine Racine Sy, qui déplore par ailleurs, le non-respect flagrant des engagements pris par l’État, et la mauvaise foi des exécutants qui rechignent à se conformer aux directives.

Sébé