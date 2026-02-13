Uploader By Gse7en
GO : Restez chez vous !

13 février 2026 Décryptage

Ça ne vous rappelle rien, cet ordre formel  intimé par l’Etat en 2021 ? Cela ne date pas de si longtemps, pourtant. C’était juste le 5 Janvier de cette année là, quand le Covid 19 frappait à nos portes.

Faute de pouvoir mettre la main sur tous les Sénégalais, le gouvernement avait alors lancé une vaste campagne de sensibilisation contre les sorties inutiles, car le corona commençait à faire de très nombreuses victimes.

Comment faire dans l’urgence ? On demanda aux populations ( surtout aux personnes du troisième âge), de rester chez elles et d’éviter de frayer avec les petits enfants susceptibles de  ramener innocemment le corona à la maison.

Cette période de dissuasion massive? Après,  des dizaines de morts qui  s’enregistraient chaque jour dans les hôpitaux,  et un nombre au moins deux fois supérieur à l’intérieur du pays.

En somme, la situation était bien pire à l’intérieur du Sénégal. Après la dizaine de morts enregistrés chaque jour par les hôpitaux, voilà qu’on apprend que la situation est bien pire à l’intérieur du Sénégal.

Maintenant les services de santé n’attendâient  plus qu’on vienne les chercher, ils faisaient eux-mêmes des descentes régulières dans les domiciles pour parer au plus urgent et ramasser les morts.  C’est que la situation etait devenue grave, très grave même : on avait atteint le  cap des mille morts par jour.


