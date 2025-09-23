Uploader By Gse7en
GO : Sabotage du concert de VJ, « c’est lâche, c’est vil »!

23 septembre 2025 Décryptage

Cela arrive parfois dans le monde de l’art, mais cela n’a jamais anobli un artiste. Le concert du chanteur V.J samedi dernier à Mbour, n’a pas été des plus heureux. Non seulement l’artiste n’a pas recu la totalité de son cachet, mais, sans scrupules, de petits malins en ont rajouté, en coupant son micro en pleine prestation pour saboter le concert.
Dans quel but ? A qu’elles fins précises ? Si pour l’instant, on n’a pas encore mis la main sur les coupables, on peut tout de même avancer que ce genre de comportement désastreux se rencontre de plus en plus, chez des rivaux de peu de talent qui ne peuvent souffrir le succès des autres.

Poli et raffiné cependant, V.J n’a pas fait un plat de tout ce malheur qui lui tombe si brutalement sur la tête. Au contraire il n’a cesse de se faire du mouron pour ses fans désolés, en s’oubliant lui-même.

Au nouveau ministre de la culture donc, de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à cette sorte de banditisme rampant. Il faut protéger nos.artistes.


Sébé

