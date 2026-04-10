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GO : Sénégal-Maroc : Encore 4-0, en attendant le TAS

10 avril 2026 Décryptage

A cause de nos lions, les marocains risquent cette année de passer leurs vacances en Suisse. Du moins, s’ils persistent à contester les résultats, chaque fois qu’ils sont terrassés par boy- Djolof.

Hier encore ? Rebelote. Décidément. L’équipe nationale scolaire du Sénégal a signé une performance éclatante en se qualifiant pour la finale du Championnat africain de football scolaire. Les Lionceaux ont surclassé le Maroc sur le score sans appel de 4-0, à Harare, au Zimbabwe.

Alors qui des lions sont rellement rois de la brousse ? Ceux de l’Atlas ou de  » Aloub Kagne »?

Sébé

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